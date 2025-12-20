Minibüs ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde minibüs ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Hıdır E., yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle bulvarda ilerleyen Hıdır E., yol çalışması bulunan bölgeye girdi. Yolun kapalı olduğunu fark edip, geri dönmek isteyen Hıdır E.'nin kullandığı elektrikli motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hıdır E., minibüsün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hıdır E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Minibüs sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.