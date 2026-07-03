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Osmaniye'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çapışması kamerada; 1 yaralı

Osmaniye'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çapışması kamerada; 1 yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü İbrahim İçge yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü İbrahim İçge, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim İçge yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 DJ 791 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü İçge, yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İçge, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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