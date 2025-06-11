Düziçi'nde Bıçakla Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, tartıştığı diğer bir bireyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

İrfanlı Mahallesi'nde N.A. ile S.Y. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine N.A, bıçakla S.Y'yi yaralayarak bir süre kovaladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Y, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
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