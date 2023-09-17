Düzce Yığılca'da selin zarar gördüğü yollar onarılıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen selin zarar verdiği yolların onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Harmantepe mevkisinin yolları asfaltlandı. Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşlara rahat kullanım alanları sağlanacağını ifade etti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen selden zarar gören yolların asfaltlama ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde temmuz ayında meydana gelen selden en çok zarar gören ilçelerin başında gelen Yığılca'da, belediye koordinesinde tahrip olan yollar asfaltlanıyor.

Düzce Belediyesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında son olarak ilçe merkezinde yer alan Harmantepe mevkisinin yolları, bakım ve onarımdan geçirildikten sonra asfaltlandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, selin hemen ardından başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Önceden hazırlamış olduğumuz eylem planı dahilinde ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm yollarımızda çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımız ilçemizde var olan tüm alanları rahatça kullanabilecek. Biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz. İçleri rahat olsun. Çalışmalarımıza destek olan Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye ve Ege Asfalt'a teşekkür ediyorum." dedi.