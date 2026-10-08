Düzce Yığılca'da devrilen otomobilde sıkışan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samet P. idaresindeki 67 TJ 125 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı Kocameşe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü ve Esra E. araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA