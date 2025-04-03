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Düzce Yaylalarında Kış ve İlkbahar Buluşması

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Düzce'deki Hera, Pürenli ve Balıklı Yaylaları, kıştan kalan kar örtüsü ile ilkbaharda açan çiçeklerin eşsiz manzarasını sunarak doğaseverler için bir cazibe merkezi haline geldi. Ziyaretçiler, iki mevsimi bir arada deneyimleme fırsatı buluyor.

Düzce'deki yaylaları ziyaret edenler, kıştan kalan kar örtüsü ile ilkbahar mevsiminde açan çiçeklerin oluşturduğu manzarada vakit geçiriyor.

Ramazan Bayramı tatilinde doğaseverlerin uğrak noktalarından olan, rakımları 1200 ila 1800 metre arasında değişen Hera, Pürenli ve Balıklı Yaylaları, ziyaretçilerine, kış ve bahar mevsimlerinin izlerini bir arada izleme imkanı sunuyor.

Kışın sembolü kar örtüsünün bulunduğu ve ilkbaharın müjdecisi çiçeklerin açtığı yaylalara kent merkezi ve çevre illerden gelenler, iki mevsimi bir arada yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Tek katlı ahşap evleri, çadır kampı ve doğa yürüyüşü olanaklarıyla doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalarda oluşan kış ve ilkbahar manzaraları havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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