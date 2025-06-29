Düzce ve Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı

Düzce ve Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı
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Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmedi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre, Akçakoca, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde deniz şartları sebebiyle geçici yasaklar getirildi ve cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartları olumsuzluğu sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de aynı nedenle denize girişler geçici süreyle yasaklandı.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girilmesine izin verilmiyor.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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