Düzce ve Bolu'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapalı olacak, hamile ve engelli personel ile çocukları kreş ve anaokuluna giden kadınlar idari izinli sayılacak.

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle yarın için eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
500

