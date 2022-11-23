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Depremin vurduğu Düzce için bir felaket uyarısı daha! Kuvvetli yağış geliyor, sel uyarısı yapıldı

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Sabaha karşı 5.9 şiddetindeki depremle sallanan Düzce için bir felaket uyarısı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Düzce çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar yağışla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Düzce'de gece saat 04.08 sıralarında gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Deprem nedeniyle, apartmandan kaçtığı sırada düşerek başını çarpan 1 kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle 68 kişi ise yaralandı.

Depremin vurduğu Düzce için bir felaket uyarısı daha! Kuvvetli yağış geliyor, sel uyarısı yapıldı

5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce için bir felaket uyarısı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Düzce il genelinde başlayacak sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (metrekareye 20-45 kilogram) olması öngörülüyor.

Depremin vurduğu Düzce için bir felaket uyarısı daha! Kuvvetli yağış geliyor, sel uyarısı yapıldı

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olarak yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle Düzce ve Antalya çevreleri için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Antalya Düzce Güncel Haberler

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