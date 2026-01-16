Haberler

"Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğurlandı

'Vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğurlandı
Güncelleme:
Selçuk Aslan, Düzce Valiliği görevinden ayrılarak mülkiye başmüfettişi oldu. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Selçuk Aslan için veda programı düzenlendi.

Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Aslan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Aslan, 29 ay Düzce'de valilik görevini ifa ettiğini belirterek, "Benim bir hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun." dedi.

Törene katılanlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çocuklar ise kendi hazırladıkları "Güle Güle Vali Babamız, Bizi Unutmayın" yazılı dövizler tuttu.

Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak alkışlar eşliğinde şehirden ayrıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Haberler.com
500

