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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyelerine kenti tanıttı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Rize'den Düzce'ye gelen Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyelerine kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Genç Umutsun, Geleceğimsin Projesi', gençlere ve çocuklara Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor. Bu çerçevede Rize'den kente gelen dernek üyeleriyle Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta düzenlenen programda bir araya gelen Vali Selçuk Aslan, şehrin turistik yerlerini tanıttı. Vali Aslan, gençlerin, çocukların yetenek ve becerilerinin farkına varmalarının önemine işaret ederek, onlara kariyer hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Rize'den Düzce'ye gelen Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyelerine kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Genç Umutsun, Geleceğimsin Projesi", gençlere ve çocuklara Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Bu çerçevede Rize'den kente gelen dernek üyeleriyle Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta düzenlenen programda bir araya gelen Vali Selçuk Aslan, şehrin turistik yerlerini tanıttı.

Vali Aslan, gençlerin, çocukların yetenek ve becerilerinin farkına varmalarının önemine işaret ederek, onlara kariyer hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Selçuk Aslan Gölyaka Türkiye Rize Kültür Sanat Güncel Haberler

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