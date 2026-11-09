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Düzce Valisi Makas'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Düzce Valisi Mehmet Makas, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet, özlem ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinde de azim ve kararlılığıyla Türk milletine rehber olduğunu, Cumhuriyet'in ilanından sonra da her alanda topyekun başlattığı yeniliklerle toplumu aydınlatmaya devam ettiğini aktaran Makas, şunları kaydetti:

"'Ya istiklal ya ölüm' seslenişiyle yeni bir nesil inşa eden Aziz Atatürk, bıraktığı miras ile kendisinden sonra da milletinin yükselişinin yolunu çizmiştir. Türk milleti var olduğu sürece, eserleri ve mirası yaşamaya devam edecektir. Bizlere bırakılan emaneti, aynı inanç, kararlılık ve ruhla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşımakla mükellefiz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet vatanı bize kanlarıyla miras bırakan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA
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