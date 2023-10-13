Haberler

Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Aslan, yaklaşık 2 yıl önce restorasyonu tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Ceneviz Kalesi'ne geldi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Aslan, Ceneviz Kalesi'nin bölgenin turizmine önemli katkısının olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Valiliği Selçuk Seyahat Turizm Güncel Haberler

title