Düzce Valisi Aslan, Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'da tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Aslan, yaklaşık 2 yıl önce restorasyonu tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Ceneviz Kalesi'ne geldi.
Yetkililerden bilgi alan Vali Aslan, Ceneviz Kalesi'nin bölgenin turizmine önemli katkısının olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Güncel