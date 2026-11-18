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Yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki "genç devlet üniversiteleri" arasında 4. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE tarafından oluşturulan "Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2026" sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin disiplinlerarası bilimsel araştırma kapasitesini ve bu alandaki performansını değerlendiren sıralamada Düzce Üniversitesi, dünya sıralamasında 401–500 bandında, Türkiye'de de 16., devlet üniversiteleri arasında 14. sırada yer aldı.

Üniversite, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer alarak disiplinlerarası araştırma alanındaki konumunu ortaya koydu.

Bu yıl disiplinlerarası araştırma kapsamının genişletilmesiyle fen ve mühendisliğin yanı sıra sosyal bilimler, eğitim, psikoloji, hukuk, ekonomi, tıp ve sağlık bilimleri gibi alanlarla bütünleşen araştırmalar da kapsama alındı.

Kaynak: AA