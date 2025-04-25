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Düzce Üniversitesi'nde 14 Nisan Gürcü Dili Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde 14 Nisan Gürcü Dili Günü Etkinliği Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından 14 Nisan Gürcü Dili Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kültürel aktarım ve dilin önemi vurgulandı. Etkinliğe çeşitli Gürcü kültür dernekleri ve akademisyenler katıldı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalınca "14 Nisan Gürcü Dili Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, DÜ Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ile diğer akademisyenler sunum yaptı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Gürcü Dilleri Bölümünün, şehirle üniversite arasında köprü olması açısından önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle her iki kültürün birbirlerine aktarılmasını sağladıklarını belirtti.

Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay ise bölümün açılışından itibaren dernek olarak her yıl Gürcü Dili kursları açarak bu dilin devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinliğe, Hendek Gürcü Kültür Derneği, Beykoz Gürcü Kültür Derneği, Marmara Bölgesi Gürcü Köyleri Birliği Platform temsilcileri ve Düzce'de yaşayan Gürcü vatandaşlar katıldı.

Programın ardından katılımcılar, Gürcistan dilini ve kültürünü yansıtan kaligrafi sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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