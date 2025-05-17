Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali'nde 80'ler ve 90'lar Konseri

Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali'nde 80'ler ve 90'lar Konseri
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Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali kapsamında öğretmenlerden oluşan koro, 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Festivale 81 ülkeden 1312 başvuru kabul edildi ve etkinlikler devam ediyor.

Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali kapsamında öğretmenlerden oluşan koro, 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Valilik, Belediye, Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen festivallin üçüncü gününde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "80'ler 90'lar Konseri" düzenlendi.

Konserde, tamamı kentteki okullarda görevli öğretmenlerden oluşan "Düzce'nin Sesleri Korosu", söz konusu yılları anımsatan renkli kıyafetlerle sahne aldı.

Konseri izlemeye gelenler, koronun seslendirdiği 1980 ve 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarına eşlik etti.

Toplam 81 ülkeden 1312 başvurunun kabul edildiği festivalin gündüz bölümünde ise Düzce Üniversitesinin konferans salonları ile kentteki alışveriş merkezlerinin sinema salonlarında yarışmaya giren filmlerin gösterimleri yapılmaya devam etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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