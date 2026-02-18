MEMLEKET SOFRASI - Düzce Melengücceği tatlısı

Orta Asya'dan göç ederek Düzce'nin Akçakoca ilçesine yerleşen ve "Manav" olarak adlandırılan Türklerden miras Melengücceği tatlısı, süt kaymağından elde edilen "dartı" ile ağızları tatlandırıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Düzce'nin coğrafi işaret tescilli Melengücceği tatlısının yapımı anlatıldı.

Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü Akçakoca başta olmak üzere yörede yapılan tatlının adıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor.

Geçmiş dönemlerde şerbetsiz olarak tüketilen bu tatlıya, eski Türkçede "güccek" olarak kullanılan "küçük ekmek" ve "Melen küçük ekmeği"nden esinlenilerek "Melengücceği" adı verildiği rivayet ediliyor.

Osmanlı Saray Mutfağı'na da girmiş lezzetlerden Melengücceği tatlısına asıl lezzetini, Melen Çayı'nın kıyısında yetiştirilen mandalardan elde edilen süt kaymağının işlenmesiyle hazırlanan ve "dartı" olarak adlandırılan iç malzemesi veriyor.

Melengücceğinin tarifini AA muhabirine anlatan Düzce Mutfak Sanatları Merkezi şefi Fedai Turgut, tatlının Akçakoca'da yaşayan Manavlar tarafından halen geleneksel hali korunarak yaşatılan bir lezzet olduğunu anlattı.

Turgut, "Geçmiş tarihlerde bu tatlının şerbetlenmemiş kuru hali ile Manavların birbirlerini ziyaret ettiklerinde ikram ettikleri bir ikram olduğu rivayet edilmektedir. Tatlı halen yörede özellikle düğünlerde ve bayramlarda yapılarak ikram edilmektedir." diye konuştu.

Tatlının özellikle Akçakoca başta olmak üzere kentin tamamında bilindiğini dile getiren Turgut, coğrafi işaretli tatlının nesilden nesle ev mutfağında yapılarak bugünlere geldiğini kaydetti.

Melengücceği tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8-10 kişilik)

500 gram manda kaymağı (duruma göre inek kaymağından da yapılabiliyor)3 bardak su1 bardak sıvı yağ1 bardak yoğurt4 yumurta1 tatlı kaşığı sirke1 kilogram un3 bardak toz şeker1 yemek kaşığı çiçek balıYarım limonBir kase ezilmiş fındık veya ceviz içiYapılışı

1. Şerbet yapımı için su, şeker, bal ve limon tencere atılıp kaynatılır, koyu kıvama geldiğinde soğumaya alınır.

2. Manda kaymağı tavaya alınarak kavrulur, kaymağın kestirilmesi sağlanır ve "dartı" halini alıp soğumaya bırakılır.

3. Hamur için 4 yumurta, yoğurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve sirke bir kaba alınıp çırpılır.

4. Hazırlanan malzeme 1 kilogram un ve su eklenerek, çırpılmış malzeme ile kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur.

5. Elde edilen hamur, mayalanması için bir süre bekletilir.

6. Mayalanma işlemi biten hamur, oklava yardımıyla açılarak içerisine hazırlanan ceviz ve manda kaymağından yapılan "dartı" serilir.

7. Rulo şeklinde kıvrılan hamur, küçük parçalara ayrılarak tekrar oklavayla açılır.

8. Avuç içi kadar yuvarlak hale getirilen hamur, kısık ateşte kızgın yağın içerisinde pişirilir.

9. Kızgın yağdan alınan pişkin hamur, önceden hazırlanan ve soğutulan şerbetin içerisine batırılarak tatlandırılır.

10. Şerbeti çeken hamur, daha sonra servis tabağına alınır.

11. Üzerine kaymak konur ve isteğe bağlı fındık veya ceviz içi konularak servis edilir.