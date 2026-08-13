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Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize giriş yasaklandı. Can güvenliği için kırmızı bayrak çekilirken, cankurtaranlar uyarılarda bulunuyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle yasağa uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Öte yandan sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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