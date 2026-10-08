Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 113 eseri Millet Bahçesi'nde sergilendi

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 113 eser, Millet Bahçesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, 55 öğrencinin desen, imgesel, iki boyutlu sanat atölyesi, grafik ve temel sanat eğitimi derslerinde hazırladığı çalışmalar yer aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nagihan Kutlu Beyhan, öğrencilerin çalışmalarını açık alanda izleyicilerle buluşturduklarını belirterek, "Yıl sonunda sergi açmayı düşünüyorduk ancak yıl başında, sonbahar gününde güzel ve şenlikli alanda eserlerimizi izleyicilerle buluşturmayı tercih ettik." dedi.

Beyhan, sergide farklı kategorilerde toplam 113 eserin bulunduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 55 öğrencimizin yıl boyunca emek vererek, öğrenerek ve keyif alarak ortaya çıkardığı çalışmalar bunlar. Nokta, çizgi, tuval üzerine pastel boya gibi birçok alanda eserlerimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA