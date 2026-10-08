Haberler

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 113 eseri Millet Bahçesi'nde sergilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin desen, grafik ve temel sanat eğitimi gibi derslerde hazırladığı 113 eser, Millet Bahçesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yaklaşık 55 öğrencinin yıl boyunca emek vererek ortaya çıkardığı çalışmalar yer aldı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 113 eser, Millet Bahçesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, 55 öğrencinin desen, imgesel, iki boyutlu sanat atölyesi, grafik ve temel sanat eğitimi derslerinde hazırladığı çalışmalar yer aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nagihan Kutlu Beyhan, öğrencilerin çalışmalarını açık alanda izleyicilerle buluşturduklarını belirterek, "Yıl sonunda sergi açmayı düşünüyorduk ancak yıl başında, sonbahar gününde güzel ve şenlikli alanda eserlerimizi izleyicilerle buluşturmayı tercih ettik." dedi.

Beyhan, sergide farklı kategorilerde toplam 113 eserin bulunduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 55 öğrencimizin yıl boyunca emek vererek, öğrenerek ve keyif alarak ortaya çıkardığı çalışmalar bunlar. Nokta, çizgi, tuval üzerine pastel boya gibi birçok alanda eserlerimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de ortaokulda silah alarmı! Öğrencinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı

Okula kurusıkı tabancayla geldi! Kendisi de ailesi de gözaltında

Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

Cinayetten aranan iş insanı, taziyede yakalandı
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu

6 ceset bulundu, hepsi de aynı yöntemle öldürülmüş
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler