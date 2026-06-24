Düzce'de Öğrencilerin Renkli Sanat Yolculuğu

Düzce'de Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi açıldı.

Öğrenciler, görsel sanatlar öğretmeni Songül Akıncı danışmanlığında yıl boyunca akrilik boya, karakalem başta olmak üzere çeşitli tekniklerle Atatürk, Cumhuriyet, Türk bayrağı, kadın ve doğa temaları üzerine resim çalışması yaptı.

Öğrencilerin tuvale yansıttığı 84 eser, "Renklerle Sanat Yolculuğu" ismiyle Düzce'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yığılca'da küçükbaş hayvanlar denetlendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 39 köy ve 4 mahallenin tamamında eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, küçükbaş hayvanların ve işletmelerin mevcut durumları yerinde inceleniyor ve koruyucu aşılama yapılıyor.

Ekipler ayrıca, yeni doğan veya küpesiz hayvanları kayıt altına alarak işletmelerdeki hayvan varlığını güncelliyor.

"Şubadap Çocuk" miniklere konser verdi

Yığılca'da müzik grubu "Şubadap Çocuk", miniklerle bir araya geldi.

İlçe genelindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Minikler, grubun hareketli ve eğitici şarkılarına dans ederek eşlik etti.

Yığılca'da kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele

Yığılca ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele sürüyor.

Kimyasal ilaçlamanın önüne geçerek doğayı korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında, kahverengi kokarca popülasyonunu baskı altına alınması amacıyla samuray arısı salımı gerçekleştirildi.