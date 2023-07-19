Üye Girişi
Haberler

Düzce'deki sel afetinden sonra kolonya fabrikası yeniden üretime başladı

Güncel Haberler

Düzce'de meydana gelen sel afeti sonucunda ağır hasar alan kolonya fabrikası, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden üretime geçti. Türkiye'nin yüzde 70'ine kolonya üreten fabrika, toparlanma sürecini tamamladı.

DÜZCE (İHA) – Yenitaşköprü köyünde sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikası selin yaralarını silmesinin ardından yeniden üretime başladı.

Düzce'de meydana gelen su taşkınları ve sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikasında temizlenme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Türkiye'nin yüzde 70'ine kolonya üretimi yapan fabrika, toparlanma sürecini de tamamlamasının ardından yeniden üretime geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay, üretim tesisine giderek incelemelerde bulundu. Fabrika sahibi Nadir Yorgun ile bir araya gelen Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler alırken, sel sebebiyle tahrip olan bölgeleri de inceleyerek işçilere çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title