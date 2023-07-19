Düzce'deki sel afetinden sonra kolonya fabrikası yeniden üretime başladı
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Düzce'de meydana gelen sel afeti sonucunda ağır hasar alan kolonya fabrikası, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden üretime geçti. Türkiye'nin yüzde 70'ine kolonya üreten fabrika, toparlanma sürecini tamamladı.
DÜZCE (İHA) – Yenitaşköprü köyünde sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikası selin yaralarını silmesinin ardından yeniden üretime başladı.
Düzce'de meydana gelen su taşkınları ve sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikasında temizlenme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Türkiye'nin yüzde 70'ine kolonya üretimi yapan fabrika, toparlanma sürecini de tamamlamasının ardından yeniden üretime geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay, üretim tesisine giderek incelemelerde bulundu. Fabrika sahibi Nadir Yorgun ile bir araya gelen Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler alırken, sel sebebiyle tahrip olan bölgeleri de inceleyerek işçilere çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE