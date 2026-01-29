Haberler

Düzce'de strafor fabrikasında yangın

Düzce'de strafor fabrikasında yangın
Güncelleme:
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki köpük strafor fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, saat 21.00 sıralarında meydana geldi ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DÜZCE'de, köpük strafor fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale başlattı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında çıktı. D 100 karayolu üzerindeki strafor fabrikasında çıkan yangının fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdaha başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
