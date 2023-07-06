Düzce'deki depremde yıkılan apartmanın beton parçası kafeye zarar verdi
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Düzce'de meydana gelen depremde ağır hasar alan 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında kopan beton parçası, yan binanın altında bulunan kafeye zarar verdi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar alan 5 katlı apartmanının yıkımı sırasında kopan beton parçası, yan binanın altında bulunan kafeye zarar verdi.
Kentte 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Kültür Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören 5 katlı Fırat Apartmanı'nın yıkımı esnasında kopan beton parçaları yan tarafında bulunan binanın giriş katındaki kafenin camlarını kırdı.
Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden işletmeci, daha sonra panikle eşi ve çocuğunu yanına alarak dışarıya çıktı.