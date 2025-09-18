Düzce'de Yol Çalışması Sırasında Kaza: 2 İşçi Yaralandı
Düzce'de D655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda yol çalışması yapan iki Karayolları işçisi, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.
D655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda A.E idaresindeki 66 ABG 036 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç daha sonra yolda çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki müteahhit firma işçisi İlker Abdülkerim Postoğlu ve Necmi Yıldız'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 işçi Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.