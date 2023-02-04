Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
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Düzce'de şehir merkezinde yoğun sis etkisini gösteriyor.
Düzce'de şehir merkezinde yoğun sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle özellikle Kalıcı Konutlar, Yahyalar, Konuralp ve Bahçeşehir mahalleleri, D-100 kara yolunun Çoban ve Kervan kavşakları ile D-655 Düzce Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler bu güzergahlarda dikkatli seyrederken, polis ekipleri hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA / Güncel