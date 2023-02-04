Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü Güncel Haberler Düzce'de şehir merkezinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Düzce'de şehir merkezinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle özellikle Kalıcı Konutlar, Yahyalar, Konuralp ve Bahçeşehir mahalleleri, D-100 kara yolunun Çoban ve Kervan kavşakları ile D-655 Düzce Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkilerinde görüş mesafesi azaldı. Sürücüler bu güzergahlarda dikkatli seyrederken, polis ekipleri hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Bahçeşehir Zonguldak Konuralp Düzce Güncel Haberler

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