Düzce'de çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Yanık Yaylası'nda M.E'ye ait yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü sınırlarında bulunan Yanık Yaylası'nda M.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu