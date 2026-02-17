Haberler

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışan Abdullah Esat T., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sağlık durumu kritiktir.

DÜZCE'de, yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Abdullah Esat T., ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışan Abdullah Esat T.'ye, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Sadık S. idaresindeki 81 AC 015 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Bir sıkımlık limon için istedikleri para öyle böyle değil
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket