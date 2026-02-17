Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı; kaza anı kamerada

DÜZCE'de, yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Abdullah Esat T., ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden bisikletle geçmeye çalışan Abdullah Esat T.'ye, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Sadık S. idaresindeki 81 AC 015 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı