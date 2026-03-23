Düzce'de asayiş uygulamaları ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Düzce'de yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 49 olaya müdahale edildi, 3 zanlı tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili detaylar açıklandı.

Düzce'de kolluk kuvvetlerinin asayiş ve uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 49 olaya müdahale edildi, 52 şüpheliye işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda 337,6 gram sentetik uyuşturucu, 10,7 gram esrar, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı, 17 zanlı tutuklandı.

Uygulamalarda 2 tabanca, 24 mermi, 2 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 7 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
