Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet, 2 ayrı bölgede düzenlenen operasyonlarda sentetik uyuşturucular ele geçirdi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 2 ayrı bölgede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu H.A'nın Derelitütüncü Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, H.A. gözaltına alındı.

Beyciler Mahallesi'nde bir evde ise eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirilen A.M.Ö, Ö.B. ve A.Ç gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
