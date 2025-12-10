Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Koçyazı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel