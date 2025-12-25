Haberler

Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen operasyonda 2 bin 694 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. E.B. isimli şüphelinin yakalanmasının ardından, uyuşturucu madde satın alan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Düzce'de 2 bin 694 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kültür Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan E.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 bin 694 uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçildi.

E.K'dan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
