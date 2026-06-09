Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 44 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde uyuşturuçu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, E.T. (44) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Çeşitli suçlardan 28 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde