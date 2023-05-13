Düzce'de üretilip gönderilen konteynerler mahalle oldu -Elbistan'da Düzce Mahallesi Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ederken 6 Şubat'tan bu yana bölgede bulunan AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve AFAD Düzce ekibinin...

Düzce'de üretilip gönderilen konteynerler mahalle oldu

- Elbistan'da Düzce Mahallesi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ederken 6 Şubat'tan bu yana bölgede bulunan AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve AFAD Düzce ekibinin çalışmalarıyla kurulan konteyner kente Düzce Mahallesi ismi verildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde yıkımlar meydana gelmişti. Asrın felaketi olarak belirtilen depremlerin hemen sonrasında önce Hatay'ın Samandağ ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını organize etmek üzere görevlendirilen AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve 300 kişilik ekibi, arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasıyla birlikte depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaya başladı. Ali Kartal'ın koordinesinde yürütülen başarılı çalışmalarda Düzce'de imalatı yapılan konteynerler depremzedelere verilirken, kurulan konteyner kentlerde de yaşam normalleşmeye başladı. Yaklaşık 4 aydan buyana bölgede konteyner kent kurulumunda görev yapan Ali Kartal ve ekibi başarılı çalışmaları sonrası kurulan konteyner kentlerden birine Düzce Mahallesi adı verildi.

Düzce Mahallesi'nde ise depremzedelerin kalacağı konteynerlerin yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılacağı alanlar, esnafların dükkanlarının olduğu konteynerlerden oluşan ticaret alanları, sağlık alanlarından oluşuyor.

Düzce'de üretildi, Kahramanmaraş'ta mahalle oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Düzce Valiliği, bölgede barınma sorununun çözülmesi için harekete geçmiş ve konteyner üretmeye başlamıştı. Kentte 5 farklı tesiste üretilen konteynırlar ise depremzedelerin barınması için depremin yıktığı şehirlere gönderilmişti. Gönderilen konteynırlar ile Düzce Mahallesi kuruldu.

Konteynır kent kurulumunun ardından depremzedelerinde gönlünde taht kuran Ali Kartal ve ekibi depremzedelerin sorunları ile de yakından ilgileniyor.