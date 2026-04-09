Düzce protokolünden Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, polislerin vatandaşı güvende tutma konusundaki önemine vurgu yaptılar.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Türk bayrağının vatan topraklarında dalgalanması uğrunda canından vazgeçmeyi şeref sayan onurlu Türk Polis Teşkilatının 181 yıldır suç ve suçlularla olan mücadelesinde bir adım geri durmadığını kaydetti.

Polis teşkilatının Türk milletinin birlik ve beraberliğin idamesinden bir an bile vazgeçmediğini aktaran Makas, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatı, vazifesini yürütürken gösterdiği hukuka uygun, temel hak ve özgürlüklere saygılı, ilkeli çalışma anlayışıyla dünyadaki benzer teşkilatlar arasında önemli yere sahip olmayı her zaman başarmıştır. İki asra yaklaşan tecrübesi, birikimi, teknik ve fiziki kuvvetiyle Türk Polis Teşkilatımız vatandaşlarımızı güvende tuttuğu kadar, terör, organize suçlar, düzensiz göç, bağımlılıkla mücadele, asayiş ve trafik düzenin sağlanmasında da milletimizin emrinde olmaya devam edecektir."

-"Polis teşkilatımız güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da mesajında, polislik mesleğinin önemine değindi.

Milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, büyük fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman polislerimiz, hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma adına her zaman en ön safta yer almaktadır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan teşkilatımız, sahip olduğu köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla gurur kaynağımızdır."

Kaynak: AA / Ömer Ürer
