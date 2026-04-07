Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Düzce'nin İhsaniye köyünde, tarlasında çapa yapan N.C. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İhsaniye köyünde tarlasında çapa yapan N.C'nin kullandığı 81 BL 645 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan N.C'yi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
