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Düzce'de Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı

Düzce'de Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı
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Düzce'de D-100 kara yolunda motosikletten otomobile çarpma kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobildeki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de D-100 kara yolunda otomobil, yoldan karşıya geçen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu adliye mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Caner Erden idaresindeki 81 AEL 770 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Sinan Çoban'ın kullandığı 81 AEJ 575 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Sinan Çoban, Caner Erden ile hamile olan eşi Pınar Erden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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