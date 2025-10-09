Düzce'de TOKİ Konut İnşaatı İncelendi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Aslan, Tepecik Mevkinde yapımı süren TOKİ konutları ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi alan Vali Aslan, 140 konut, 4 iş yeri ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

Vali Aslan, projenin tamamlanmasıyla ilçede modern ve güvenli yaşam alanlarının vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

Vali Aslan'a, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mesut Lafcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdulsamet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.