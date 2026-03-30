Düzce'de kara yolunda makaslayan tır ulaşımı aksattı

Düzce'de bir tırın su kanalına çarparak makaslaması sonucu ulaşım aksadı. Kazada tır şoförü hafif yaralandı ve olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Düzce'de su kanalı ve bariyere çarptıktan sonra makaslayan tır nedeniyle ulaşım aksadı, şoför hafif yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden M.C.Ç. idaresindeki 80 AAH 672 plakalı tır, Kurtsuyu rampası inişinde virajı alamayarak yol kenarındaki beton su kanalına, daha sonra bariyere çarparak makasladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır şoförüne müdahale olay yerinde yapıldı.

Makaslayan tırın yolun iki şeridini de kaplaması nedeniyle Akçakoca istikameti bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Tırın sol şeride çekilmesinin ardından ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.

Bu arada, karayolları ekipleri, kaza sonrası tırdan sızan mazot nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
