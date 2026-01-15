Haberler

Ters yönde ilerleyen otomobil, kazaya neden oldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Düzce'de Kuzey Çevre Yolu'nda ters yönde ilerleyen bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

DÜZCE'de Kuzey Çevre Yolu'nda ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri kamyonete çarparken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi geçişi Yedigöller Sapağı mevkisinde meydana geldi. Ters yöne giren Rafet T.'nin kullandığı 67 SN 111 plakalı otomobil, sol şeritte ilerleyen Umut N. idaresindeki 81 ADZ 193 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 81 ADZ 193 plakalı otomobil, orta şeritte ilerleyen Mahmut B. yönetimindeki 81 AAF 297 plakalı kamyonete, diğer otomobil ise bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

