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Düzce'de "temsili vali" türkü söyledi

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Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül Can, Vali Selçuk Aslan'ın makam koltuğuna oturdu.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül Can, Vali Selçuk Aslan'ın makam koltuğuna oturdu.

Vali Aslan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, Uzunmustafa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nil Su Eylül'e devretti.

Temsili olarak koltuğa oturan küçük kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygıyla andı.

Kültürel etkinlikleri ve türkü söylemeyi çok sevdiğini dile getiren Can, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nu arayarak, imkanı olmayan çocuklar için Düzce'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerine kültürel gezi yapılması talimatını verdi.

Program, Can'ın öğretmeni eşliğinde türkü söylemesi ve özçekim yapmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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