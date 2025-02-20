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Düzce'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Düzce'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
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Düzce'nin Çay Mahallesi Alev Sokak'ta İbrahim Keskinoğlu'na ait tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan, İbrahim Keskinoğlu'na ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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