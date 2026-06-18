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Durdurulan takside 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan takside 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
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Düzce'de polis takibi sonucu durdurulan bir takside, motor kısmına gizlenmiş 710 gram metamfetamin bulundu. Piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.S. tutuklandı.

DÜZCE'de polisin takibi sonucu durdurulan takside, piyasa değeri 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan bir taksiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Didik didik aranan otomobilin motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 710 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü M.S. (45) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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