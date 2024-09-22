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Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları Maden Arama İzni İçin Eylem Yaptı

Düzce'de Sivil Toplum Kuruluşları Maden Arama İzni İçin Eylem Yaptı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verilmesine karşı sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da destek verdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kaplandede Dağı'nda maden arama izni verildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Akçakoca Su Havzası Platformu öncülüğünde ilçe merkezinde toplanan STK üyeleri, buradan minibüsler ve özel araçlarla söz konusu bölgede yer alan Sarıyayla Barajı'na geçti. Gruba, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da eşlik etti.

Ertuğrul, burada yaptığı konuşmada, daha önce de bölgede termik santrallere ve maden arama faaliyetlerine karşı mücadele verdiklerini anlatarak, "Bunların birçoğunda da başarılı olduk. Nasıl başarılı olduk? Hep birlikte hareket ederek, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayarak. Bu noktada birlik, beraberlik içinde hareket ederek uygun hukuki desteği almamız çok önemli." diye konuştu.

Albayrak da su kaynaklarını hep birlikte koruyacaklarını belirterek, "İnşallah ilk mahkemede bunu bitireceğiz. Bütün gücümüzle bu mücadelenin içinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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