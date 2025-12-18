Haberler

Düzce'de dereye devrilen çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Düzce'de toz çimento yüklü bir silobasın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de dereye devrilen toz çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı.

O.E. idaresindeki 23 BK 577 plakalı toz çimento yüklü silobas, Karaca Hacımusa Mahallesi Kanal Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten Karaca Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

