Haberler

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

Şüpheli M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiği tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu