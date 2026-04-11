Düzce'de aracında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Düzce'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü narkotik operasyonunda, aracında 38 gram sentetik uyuşturucu bulunan F.U. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında şüpheli F.U'nun aracında yapılan aramada, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde