DÜZCE'de sel nedeniyle 6 kişi mahsur kaldı

DÜZCE'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde, aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Akyazı köyünde bir kişi su basan ahırında mahsur kalan ineğini kendisi imkanlarıyla kurtardı. İnsan boyuna ulaşan sel suyunun içine giren kişi, ineğini alarak suyun dışına çıkardı. Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidinde Melen Çayı'nın taşmasıyla sular aniden yükselince alt geçit suyla doldu. Bir sürücü, eşi ve yanında bulunan bir yakını, hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Etraftaki vatandaşların fark etmesi ile mahsur kalan aile, araçtan çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Hafif ticari araç ise daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Beyköy Beldesi'nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi.

DÜZCE'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde, aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İNEĞİNİ KENDİSİNİ KURTARDI

Akyazı köyünde bir kişi su basan ahırında mahsur kalan ineğini kendisi imkanlarıyla kurtardı. İnsan boyuna ulaşan sel suyunun içine giren kişi, ineğini alarak suyun dışına çıkardı.

SULAR ANİDEN YÜKSELİNCE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidinde Melen Çayı'nın taşmasıyla sular aniden yükselince alt geçit suyla doldu. Bir sürücü, eşi ve yanında bulunan bir yakını, hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Etraftaki vatandaşların fark etmesi ile mahsur kalan aile, araçtan çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Hafif ticari araç ise daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

BEYKÖYDE BİR EV SULARLA SÜRÜKLENDİ

Beyköy Beldesi'nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi. (DHA)