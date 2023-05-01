Düzce'de satranç turnuvası düzenlendi

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Turnuvaya, 37'si Belediye Spor Akademisi sporcusu olmak üzere 227 öğrenci katıldı.

Karşılaşmada dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.