Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yığılca ilçesinden Düzce istikametine seyreden E.Ö. (25) idaresindeki 81 AFF 183 plakalı otomobil Çakırlar mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
