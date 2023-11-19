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Düzce'de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kar yağışı ulaşımı aksattı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Yığılca ilçesinde ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.